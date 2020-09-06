أحمد عز يستأنف تصوير "هجمة مرتدة" بمدينة السينما غدا

يستأنف النجم أحمد عز تصوير مشاهد مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، غداً الإثنين، داخل ستوديو السينما.

وقال عز، لـ"الوطن"، إنه سيصور مشاهد تجمعه بكل من هند صبري وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم، مضيفاً أنه مستمر في تصوير مسلسله بالتزامن مع عرض مسرحية "علاء الدين" أسبوعياً على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أنه عرض 3 أيام متتالية من المسرحية وهم الخميس والجمعة والسبت، معرباً عن سعادته بأجواء المسرح وردود الفعل التي يتلقاها عن العرض.

ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد جمعة، ندى موسى وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.