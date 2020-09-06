حبس الأب المتهم بتعذيب ابنه حتى الموت في طنطا 4 أيام

أمرت نيابة مركز طنطا اليوم بحبس الأب المتهم بتعذيب ابنه بالضرب حتى الموت، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث، وسماع أقوال شهود عيان من الجيران بنطاق محل إقامة الأسرة، في قرية "شوني"، بدائرة المركز.

وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، المستشار ياسين زغلول، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز طنطا، المستشار محمد الفقي، ببدء التحقيق في واقعة قيام أب بضرب ابنه حتى الموت، بحجة تأديبه.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، العقيد محمد الدماطي، يفيد بورد بلاغ حول وفاة طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل منزل أسرته بقرية "شوني"، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز، الرائد توفيق شهوان، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة.

وبمناظرة جثة الطفل المجني عليه، تبين وجود آثار ضرب، وكشفت التحريات أن والده يعمل مساعد شرطة بالحماية المدنية، تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية، بهدف تأديبه، مما تسبب في وفاته، وتم إلقاء القبض على والد الطفل، واقتياده إلى ديوان مركز طنطا.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.