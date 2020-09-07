الاتصالات: المصريون قضوا 11 ألف ساعة على الألعاب الإلكترونية في الصيف

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن استهلاك المصريين، للإنترنت على الألعاب الإلكترونية بلغ 11 تيرابايت فى كل ساعة خلال فترة الصيف.

وأضاف تنظيم الاتصالات في تقريره عن مؤشرات ما "يحدث خلال 60 دقيقة على الإنترنت" في موسم صيف (يونيو، يوليو، أغسطس) 2020، أن الألعاب الإلكترونية هى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين نص مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 11 ألف ساعة، وحجم البيانات المستهلكة 11 تيرابايت.

وأشار الجهاز فى تقريره، إلى أن خدمة البث المباشر للفيديو، وهى الفيديوهات التي يتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب، انستجرام) عبر خدمة البث الحي (فيديو لايف)، كما بلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 2000 صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 35 ساعة، وحجم البيانات المستهلكة 15 جيجابايت.