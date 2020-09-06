"قاهر السرطان" يسجل منحة "مانشستر" لطب الأسنان بالمنصورة

استقبلت الدكتورة عبير عبداللطيف، مدير برنامج "المنصورة – مانشستر" بكلية طب الأسنان، جامعة المنصورة، اليوم، الطالب "محمد علي سعد"، المعروف إعلامياً بـ"قاهر السرطان"، بعد موافقة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، على تقديم منحة مجانية للطالب للدراسة في البرنامج.

وأعربت مدير البرنامج التعليمي المتميز، أثناء تسجيل الطالب في البرنامج، عن فخرها بما حققه من إنجاز بتفوقه في الثانوية العامة، رغم إصابته بمرض السرطان، واعتبرت أنه قطع أول خطوة ليصبح "طبيب أسنان بارع"، كما أعربت عن تمنياتها له بالتوفيق في دراسته.

ومن جانبه، قال عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الدكتور عصام الوكيل: "إننا نحتفل اليوم بمحمد، لأنه تحدى ظروفه المرضية والمجتمعية، ومن يتحدى هذه الظروف يكون بطلاً"، وأضاف: "بالاتفاق مع رئيس الجامعة، قررنا أن نقف بجوار الطلاب المتميزين"، مؤكداً أن برنامج "مانشستر" يتناسب مع ظروف الطالب، وأن إدارة الجامعة لم تتردد لحظة في تقديم منحة مجانية له.

وأضاف الوكيل لـ"الوطن" أن "العاملين في البرنامج سمعوا عن محمد قبل أن يروه، ونتمنى أن يتفوق في الكلية كما تفوق في الثانوية"، مؤكدا أن كل طلبات "محمد" سيجري تنفيذها، ووجه حديثه للطالب قائلا :"أنت رمز لكل الطبة، أنت رمز للتحدي".

وأمضى "محمد علي سعد" قرابة عامين ونصف بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع بمركز أورام المنصورة، ورغم تدهور حالته الصحية، إلا أنه أصر على تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان، وبالفعل حصل على مجموع 404 درجات في الثانوية العامة، مما يؤهله للالتحاق بالكلية هذا العام.

وتمنى "محمد" أن يحصل على منحة ببرنامج "المنصورة – مانشستر" التابعة لكلية طب الأسنان، نظراً لأن ظروف الدراسة بالبرنامج تتناسب مع ظروفه الصحية، إلا أن عدم قدرته المالية تمنعه من سداد المصروفات.

وقال "محمد"، ابن قرية "بشبيش" بمحافظة الغربية: "عقب حصولي على الثانوية العامة، حاولت حل معضلة وقوف مرضي أمام تحقيق حلمي، فقرأت كثيراً عن برنامج مانشستر، الذي يضم عدداً محدوداً من الطلاب، ويعتمد على تواصل الأساتذة مع الطلاب أون لاين، فوجدت أن هذا النظام يتناسب مع ظروفي الصحية، إلا أنني فوجئت بعدم قدرتي على سداد المصروفات المقررة".

وأكدت والدته أن لها ابنتين أكبر منه التحقتا بكلية الطب، وتمنت أن يُحقق "محمد" حلمه في الالتحاق بطب الأسنان، مشيرة إلى أنها تعمل مدرسة بعد وفاة زوجها منذ 10 سنوات، ولم تساعدها ظروفها المادية على تسديد مصروفات البرنامج، الذي يرغب ابنها في الالتحاق به.