خبير أرصاد يكشف السبب الرئيسي وراء السيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا، إن السيول في مصر دائما ما تكون خريفية وليس شتوية، كما أن الظواهر الجوية لفصل الخريف دائما ما تظهر مبكرا، وتقريبًا 5 سبتمبر من كل عام، حيث شهدنا بالفعل سيول في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن مصر تقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي السطحي، ويقابلة في طبقات الجو العليا منخفض آخر قادم من جنوب القارة الأوروبية، وهذا سبب حدوث الأمطار على المناطق الجبلية، وسلاسل البحر الأحمر.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إلى أن الدولة المصرية اتخذت احتياطات كبيرة لمواجهة السيول، وفي كثير من الأحيان لا نشعر أن هناك سيول نتيجة الاحتياطات القوية التي تتخذها الدولة للاستفادة من المياه وحتى لا تذهب هذه المياه هباءً فيتم تخزينها في الخزانات الأرضية أو تذهب للنيل مباشرة.