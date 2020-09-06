محافظ كفر الشيخ: ألغينا عطلات الموظفين بسبب كثرة طلبات التصالح

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المواطنين شعروا بأهمية التزام القانون في ملف التصالح على مخالفات البناء، وبخاصة مع تخفيض قيم التسعير، وبالتالي المراكز التكنولوجية بالمحافظة بدأت تشهد إقبالًا غير عادي لتقديم طلبات التصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لجاننا الفنية بدأت تعمل مع منظومة المتغيرات المكانية على إنهاء الإجراءات سريعًا، وبداية من اليوم أتحنا منظومة التصالح على الإنترنت، وهي من ضمن الخدمات الحكومية التي تقدم على شبكة الإنترنت، وبالتالي يستطيع المواطن دفع قيمة التصالح عن طريق فيزا كارت".

وتابع: "وصلنا 41 ألف طلب تصالح، ولغينا عطلات الموظفين يومي الجمعة والسبت، والموظفون متواجدون في أماكن عملهم حتى الساعة الخامسة والسادسة مساءً، وآن أوان ضبط المنظومة، لأن البناء المخالف يفقد الأرض الزراعية المنظومة الغذائية".