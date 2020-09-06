خالد الجندي يوضح حالات تعطيل العمل بالقرآن والسنة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشريعة تقدم المصلحة الإنسانية على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وهناك ضوابط شرعية لتعطيل العمل بالنص القرآني والسنة، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي"، أن الرق مصطلح موجود في القرآن الكريم، هو من قبل الإسلام وكان في اليهودية والمسيحية، لكن الأمم المتحدة اتفقت على إلغائه، وبالتالي أصبح غير مطلق لغياب الظرف، والنص الموجود بالقرآن لا يمكن تعديله أو العبث به، لكن لا يوجد رق".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الشريعة الإسلامية قدمت المصلحة العامة على الخاصة، مستشهدًا بالحاجة إلى إنشاء الدولة أعمدة كهرباء في أرض زراعية أو مملوكة لناس أيهما يتم التضحية به.

وتابع: "الشأن العام له ضوابته والشريعة اتسعت لكل هذه الأمور، نحن نعيش في أزمة تقديم المصلحة الشخصية على العامة".