تبدأ خلال أيام.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

يستعد طلاب الثانوية الأزهرية خلال الأيام القادمة فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية للمرحلة الأولي للعام الدراسي الجامعي الجديد في 2020 – 2021.

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية عن الثانوية العامة، حيث يسجل الطلاب رغباتهم على مراحل، لكن النتيجة تظهر مرة واحدة بعد انتهاء التسجيل في آخر مرحلة.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن موعد تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال الأيام القادمة، على أن يتم فتح باب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثالث الثانوي الأزهري.

تستعرض "الوطن" خطوات تسجيل راغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية

يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

يتم ادخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، مع مراعاة أن تكون الكتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكان مكتوب فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها.