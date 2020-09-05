ينتظر طلاب الثانوية العامة 2020 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، بعد أن كان محددًا موعد غلقها مساء اليوم السبت.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فور إعلانها مساء غد الأحد في تمام الساعة 7 مساء، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعه واستمارة رغباته.

- ثم يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكّد من الحد الأدنى للرغبة التي تمّ الترشيح لها.

وأتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية أمام الطلبة، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً وإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.