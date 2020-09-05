بعد مد فترة التسجيل.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي، مد فترة تسجيل طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2020، حتى مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر، الساعة السابعة مساءً.

تستعرض "الوطن" موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 وموعد التقديم لتقليل الاغتراب للحاصلين في الثانوية العامة.

خطوات تسجيل الرغبات

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- اختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

- يجب التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، سيتم الإعلان عنها بعد 3 أيام من إغلاق التسجيل الالكتروني، والذي يفترض أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري.

موعد تقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة.

ويفترض أن يتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الحاصلين على نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

ووصل إجمالي عدد طلاب هذه المرحلة حوالي 254 ألفا و512 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.