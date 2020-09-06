الشرطة تبحث عن قاتل "عجوز حلوان" وتفحص المشتبه بهم

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها وتحرياتها المكثفة، للتوصل إلى هوية قتلة عجوز عُثر على جثته مقتولا، داخل شقته بحلوان، اليوم.

وتحفظت المباحث على كاميرات مراقبة مثبتة بالقرب من منزل المجني عليه، وفي الطرق المؤدية له، أملا في التوصل للقاتل أو الجناة تمهيدا لضبطهم واستجوابهم ومعرفة دوافعهم.. كما تناقش الأجهزة الأمنية عددا من المشتبه بهم، وجنّدت عددا من المصادر السرية، فضلا عن تكثيف مناقشة الجيران للتوصل إلى شاهد رؤية، كما تفحص علاقات الرجل المجني عليه وتعاملاته وتستجوب أقاربه.

من ناحيتها، قررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليه البالغ من العمر 65 سنة، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجناة.

من جهته قال مصدر بالطب الشرعي، إن تقرير الصفة التشريحية المبدئي لوفاة المجني عليه أوضح إصابته بتهشم في جمجمه الرأس نتيجة ضربه بجسم صلب، ولم يتبين وجود إصابات أخرى.

وأضاف المصدر أن التقرير النهائي الخاص بأسباب وفاة المجني عليه سيتم الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة، خلال أسبوعين.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من جيران المجني عليه بالعثور عليه مقتولا داخل شقته بحلوان، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عثرت الشرطة على المُتوفى مصابا في الرأس، وتبين سلامة باقي عموم جسده من إصابات ظاهرية، وحررت محضرا أوليا بالحادث، وأحالته للنيابة العامة، التي أصدرت القرارات المتقدمة.