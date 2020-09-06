برومو "زنزانة 7" يقترب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام

نجاح كبير حققه برومو فيلم "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي بدءا من يوم 16 سبتمبر من الشهر الجاري، حيث حقق البرومو ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام ونصف، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكان المنتج أيمن يوسف قد طرح عدة بوسترات دعائية للفيلم، منها بوستر جمع نجمي العمل نضال الشافعي وأحمد زاهر، وآخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبري، وإيهاب فهمي، ومايا نصري، ومدحت تيخة، ومنة فضالي، وأحمد التهامي، وعدد من الوجوه ‏الجديدة، وهم أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

وفى أحداث الفيلم، يجسد الفنان نضال الشافعي أحد أبطال العمل، شخصية "منصور" ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية "‏حربي"، وهو شاب عادي ‏يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، ومع مرور ‏الأحداث يلتقي المسجونان داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏