التعليم العالي تستعد لـ5 ملتقيات افتراضية مع علماء مصر في الخارج

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعات الأهلية حديثة وترقى بالمصريين في المستقبل، موضحا أنّ هناك إحساس عام باهتمام الجميع بالمشاركة في النجاح، وسيتم عقد أكثر من 5 ملتقيات افتراضية مع علماء مصر بالخارج على مستوى كندا ونيوزيلندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أنّ الملتقي الافتراضي الماضي لعلماء مصر الذي شارك به 140 عالما، كان على مستوى أمريكا فقط، بينهم 90% أبدوا رغبتهم في التعاون بأي طريقة للمشاركة في العملية التعليمية بالجامعات الجديدة، سواء من خلال عقد محاضرات أون لاين من الخارج مع طلاب الجامعات الأهلية أو إعداد مناهج دراسية.