بعد شائعات الإخوان.. مصادر توضح حقيقة وضع السجون: تطهير وتعقيم وعزل

بينما تواصل القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" ترويج مزاعمها بشأن تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب وعدم توافر مقومات الرعاية الطبية بمستشفى السجن.

* أطقم طبية

كشف مصدر أمنى أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً ..لافتا الى أن السجون تحظى بإهتمام وافر من وزارة الداخلية التى تحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة من خلال الإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون ، لاسيما الرعاية الصحية من خلال مستشفيات قطاع السجون المجهزة تقنياً بأحدث الأجهزة الطبية التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم ، من خلال أطقم طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وعدد من الإستشاريين فى مختلف التخصصات ، بالإضافة إلى إستمرار توافد القوافل الطبية ، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الطبى لكافة النزلاء وتقدم العلاج اللازم لهم .. إلى جانب تفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية على مدار الساعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بالسجون والحد من إنتشار فيروس "كورونا ".

* مشاهد تحريضية

وأوضح المصدر أن ما تم تناولة من إدعاءات يُعد جزءً من المشهد الإعلامى التحريضى الذى تسعى جماعة الإخوان إلى تشكيلة عبر أبواقها الإعلامية ، ويؤكد نهج الجماعة العدائى التحريضى تجاه مؤسسات الدولة المصرية ، ويأتى إستمراراً لمحاولات الجماعة اليائسة لتأليب الرأى العام .وأكد المصدر أن الجماعة الارهابية مازالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية

وأضاف المصدر أن قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات داخل السجون* تطهير دورىوقال اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق أنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

* أماكن لعزل مرضى السلوتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

* تعقيم وتطهير متواصل

وتجرى وزارة الداخلية أجرت عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لجميع أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمني المعد، بهدف إجراء عملية مسح دوري تشمل جميع مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتقديم أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها، إضافة إلى المترددين من المواطنين على أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية، وكذلك السجون، لحماية نزلائها من خلال استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.