رئيس حماية المستهلك: تلقينا شكاوى ضد مدرسة رفضت رد مصروفات "الباص"

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى عدة شكاوى من أولياء أمور وأسر، تشتكي من عدم التزام بعض المدارس برد قيمة 25 % من مصروفات الباص المدرسي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، التي أقر الجهاز في قرار مُلزم في أغسطس الماضي بردها.

وأشار سمير لـ"الوطن"، إلى أن الجهاز يتابع بشكل دوري تنفيذ القرار، والتأكد من رد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021، لافتا إلى أن شكاوي وصلت للجهاز بوجود مماطلة من بعض المدارس في رد المصروفات، قائلًا " نقدر نقول 60 % من المدارس التزمت بالقرار .. و40 % لم تلتزم"

حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه ضد أي مدرسة ترفض رد مصروفات "الباص"

وشدد سمير، أن عدم رد المصروفات يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.

حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات العام الماضي

يذكر أنه في 25 أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وقال الجهاز إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.