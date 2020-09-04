حماية المستهلك: أنذرنا مدرستين لم تلتزما بإعادة مصروفات "الباص"

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي خدمة منقوصة، من حق المستهلك إعادة تقديمها أو جبر النقص فيها، هو ما جرى في مسألة مصاريف "باصات" المدارس، مؤكدا أنه حتى إذا حقق صاحب المدرسة خسارة عليها أن يتحملها، مشددا على أن تدخل جهاز حماية المستهلك، بناء على القانون.

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أنه جرى حساب مدة انتظام الطلاب خلال العام الدراسي الماضي، حيث تبين أن الفصل الدراسي الأولى انتهى بالكامل، بينما ربع الفصل الدراسي الثاني فقط انتظم فيه الطلاب، بنسبة 25%.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أصحاب المصالح والعملية التعليمية، بحيث يتم خصم تلك الأموال من أي مصروفات مستحقة على ولي الأمر، مؤكدا أن بعض المدارس الدولية التزمت، وهناك بعض المدارس تتحايل على المستهلكين "بيقول لهم انتوا ليكم 1000 جنيه بس أو مبلغ معين أقل من 25%".

وأوضح أنه جرى إنذار مدرستين، ومنحهم مهلة 4 أيام، وإذا لم يلتزما بذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإعلان التفاصيل للرأي العام، بما فيها أسماء المدارس وأصحابها، مؤكدا أن العقوبة تتضمن الإحالة للنيابة للشؤون المالية والتجارية، ثم المحكمة الاقتصادية، وغرامة من 20 ألف جنيه لمليون جنيه عن كل حالة منفردة.