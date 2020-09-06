الحاجة بخيتة: لما شفت الريس خفت أقابله.. وهو اللي نده عليا

قالت الحاجة بخيتة، السيدة التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها يوم الجمعة الماضي، إنها أجرت 5 إشاعات وتحاليل، بعد قرار رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن نجلها يعالج معها بنفس المشفى، حيث إنه مصاب بمرض السرطان.

وأضافت بخيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أجريت رسم قلب أيضًا، وأحد مندوبي رئاسة الجمهورية سأل عني وسألني عن احتياجاتها وما أحتاجه من مصروفات، وقالي يا حاجة كل حاجة هتجيلك، وطلبت منه علاجي وعلاج ابني، ومش عاوزة حاجة تانية".

وتابعت أنها انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنها عندما علمت بوجود الرئيس في جولته التفقدية أول أمس الجمعة، حاولت أن تمشي على الرصيف: "لكن هو قالهم اندهو للحاجة دي، أنا خفت، قالي أنا الريس، وقلت له أنا بتفرج عليك يا ولدي كل يوم، أنا خفت لأني مش بروح أقسام ولا أي مكان، وهو اللي ندهني".