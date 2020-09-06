"التعليم العالي": 50 جامعة دولية تعقد بتوأمات مع جامعاتنا الأهلية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب في الجامعات الأهلية سيستفيدون من خبرة هيئة التدريس بالجامعات العريقة، كما أن الأعداد التي تقبلها الجامعات الأهلية هي أعداد أقل من الجامعات الحكومية والهادفة للربح.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اشترط وجود توأمة بين الجامعات الأهلية وجامعات عالمية للاستفادة من خبرات الجامعات العريقة، وبالفعل هناك 50 جامعة حول العالم تعقد اتفاقيات وتوأمات مع الجامعات الأهلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المنهج الاساسي الذي تسير عليه الوزارة هو من التعليم إلى العمل، وجميع البرامج التي فتحت فى الجامعات الأهلية الجديدة هي برامج مرتبطة ارتباطا وثيقا جدا باحتياج سوق العمل المصري والعالمي.

وتابع : "هناك دراسة تم إجرائها فى عام 2018 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ركزت على احتياجات سوق العمل المصري من المهن الصحية في الخمس سنوات المقبلة"، مؤكدًا أنه بناء على مخرجات هذه الدراسة تم فتح برامج القطاع الصحى فى الجامعات الاهلية الجديدة.