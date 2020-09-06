محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكورنيش

عقد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعاً مع القائمين على تنفيذ تطوير الجزء السفلي من كورنيش النيل، اليوم، ضمن مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بمنطقة الكورنيش.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، والعقيد تامر أبو بكر، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني، والري، وبعض القائمين على تنفيذ المشروع.

وناقش المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للتنفيذ، حيث يجري حالياً الانتهاء من عمل "الخوازيق" بالمنطقة، التي يبلغ طولها 1.5 كيلومتر، بدايةً من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وذلك من خلال تنفيذ تصميم تمت مراجعته ضمن اجتماعات عديدة للمتخصصين، حرص على حضورها المحافظ، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، والتي تمت فيها مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل.

وطالب محافظ بني سويف بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام بحد أدنى بالبرنامج الزمني، مطالباً بأهمية ضغط البرنامج، مع أهمية رصد المعوقات أولاً بأول، والنظرة المستقبلية في هذا الشأن، حتى يمكن الاستعداد لتلافيها، ولكي لا تؤثر على سير الأعمال.