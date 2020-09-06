تحرير 18 محضرا وتشميع 10.. نتائج حملات أسبوع على صيدليات بني سويف

كشف تقرير صادر عن مديرية الصحة في بني سويف، عن شن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، لعدة حملات استهدفت 65 صيدلية بقري ومراكز الواسطي وسمسطا وبني سويف واهناسيا، و٤ مخازن أدوية، للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المغالاة في أسعارها أو احتكارها، والتأكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط أدوية مؤثرة علي الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون إتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة من وزارة الصحة، ومنشطات جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدوية عقار الميزوبريستول المحظور تداوله خارج المستشفيات ، و تم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة وعمل عدد ١٨ محضر بالوقائع، وتشميع عدد 10 صيدليات.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة حملات الرقابة لضبط سوق الدواء بالقرى والمدن، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق، والإطئمان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحقيق الانضباط بأسواق السلع الأساسية، ومواجهة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لحملات الرقابة والمتابعة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي يأتي إطار جهود مديرية الصحة بني سويف لضبط السوق الدوائي من خلال المتابعة المستمرة للصيدليات ومخازن الأدوية.