تمويل 234 مشروعا بـ42 مليون جنيه خلال أغسطس في بني سويف

استعرض محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم السبت، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، والذي عرضه السكرتير العام للمحافظة.

وأظهر التقرير أن إجمالي تمويل المشروعات المنفذة، منذ انطلاق المبادرة في شهر مايو 2015 وحتى أول سبتمبر الحالي، بلغ 915 مليونًا و209 آلاف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و182 مشروعاً، وفرت 12 ألفًا و761 فرصة عمل.

وقال محافظ بني سويف، في تصريحات صحفية اليوم، إن شهر أغسطس الماضي شهد وحده تمويل 234 مشروعًا، بقيمة 42 مليونًا و200 ألف جنيه، وفرت 300 فرصة عمل.

وأكد "غنيم" أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية، منها "بنك مصر، والأهلي، والقاهرة، والزراعي، والإسكان، والإسكندرية"، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصةً الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

من جانبها، قالت نهى محمد، مدير "مشروعك" بمحافظة بني سويف، إنه تم توفير منظومة عمل متكاملة بالمحافظة، لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال عدد من الخطوات العملية، منها دعم جهود الجهات المعنية، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني، للتوعية بأهمية العمل الحر والإنتاج.

وأوضح المهندس سامح ماهر، مساعد مدير "مشروعك"، أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تقدم 273 مواطناً بطلبات للحصول على تمويل لمشروعات، بقيمة 72 مليونًا و600 ألف جنيه، تمت الموافقة على 234 مشروعاً منها، بقيمة 42 مليونًا و200 ألف جنيه، والتي انطبقت عليها شروط ومعايير التمويل.

كما أشار إلى أن هناك تكليفات من المحافظ بمتابعة المقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور الدوري والمستمر على المشروعات، لرصد المشكلات والعقبات، والتأكد من جدية المقترضين، وإعداد تقارير دورية أسبوعية وشهرية، وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع، وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب، لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء، للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.