فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف غدا

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، غدا الإثنين، عن مناطق محيي الدين، الحرفيين 1و2، مصنع الثلج، السادات، عبد السلام عارف بمنطقة مصنع الثلج، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.