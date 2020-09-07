"التعليم العالي": 245 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثانية للتنسيق.. والنتيجة خلال ٤٨ ساعة

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات خلال ٤٨ ساعة، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للمرحلة الثانية بلغ حتى أمس 245 ألف طالب، وسط انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، ووجّه الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن ٣٠ ألف طالب وطالبة من المصريين يدرسون فى الجامعات الأجنبية خارج مصر، مشيراً إلى أن ٢٠ ألفاً منهم يدرسون فى جامعات روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته مع مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن العمل بالجامعة يسير على قدم وساق، سواء كان من خلال وضع المناهج والبرامج الدراسية، أو العمل على تنفيذ المشروعات بالجامعة، مشيراً إلى أن العمل بدأ بالجامعة فى مارس ٢٠١٨، وخلال عامين ونصف تم إنجاز إنشاءات الجامعة.

وتابع أن أكثر من ٢٥٠ عالماً مصرياً قاموا بالعمل مع الدكتور محمد شعيرة على إنجاز وإتمام مهام إنجاز المشروعات والبرامج العلمية للجامعات الأهلية، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة كانت تكليفاً من قبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن مصروفات التشغيل للجامعات الأهلية والتعليم عامة تجاوز المليارات، لأن الدولة تستثمر فى بناء الإنسان الفترة الحالية من ناحية التعليم والثقافة والصحة.

وشدد على أن الجامعة مؤهلة ببنية معلوماتية ضخمة وذكية فى مختلف مجالات التكنولوجيا التى تتيح للطالب الدراسة ببرامج تؤهله لسوق العمل محلياً ودولياً من أجل وظائف المستقبل، مضيفاً أن المقررات معنية باكتشاف الإنسان وتطويره من خلال تزويده بالثقافة المختلفة، من خلال التواصل مع العلماء المصريين بالخارج، ونجحت الجامعات الأهلية فى التعاقد مع أساتذة بالخارج.

وأكد أن ما حدث فى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، العلمين والجلالة والملك سلمان، معجزة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يقبل بأنصاف الحلول، لأن القيادة السياسية تسعى لبناء الإنسان المصرى والاهتمام بالمنظومة التعليمية، والرئيس يتابع بصورة دورية تنفيذ المشروعات.

"عبدالغفار": يجوز تحويل الدارسين فى الخارج للجامعات الأهلية الجديدة.. و"السيسى" لا يقبل بأنصاف الحلول

ووعد وزير التعليم العالى الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج بالتحويل فى أى وقت للجامعات الأهلية وفقاً لقانون إنشاء الجامعات الأهلية، سواء كان الطالب مصرياً أو يحمل جنسية مزدوجة، بالإضافة إلى إتاحة العمل للطلاب المصريين المتفوقين الدارسين فى الخارج للعمل بالتدريس بالجامعات الأهلية، مؤكداً أنه خلال ٤٠ يوماً ستبدأ الجامعات الأهلية فى استقبال أول دفعة من طلاب الثانوية العامة للدراسة للعام الجامعى ٢٠٢٠، والوزارة ستتابع لحظياً العمل بالجامعات للانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بها لبدء الدراسة، وسيتم تذليل جميع العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الدراسة.

وقال الدكتور أشرف حيدر، المشرف على العمل بجامعة الجلالة والقائم بعمل رئيس الجامعة، إن ٤ علماء من المصريين العاملين بالجامعات العالمية خارج مصر قرروا العودة إلى مصر للعمل بالجامعة، لافتاً إلى أن البرامج العلمية والكليات مقرر لها أن تستوعب ٢٥٠٠ طالب فى العام الدراسى الجديد كمرحلة أولى.

وأضاف «حيدر» أن النظام التعليمى فى الجلالة يعتمد على التعليم المعتمد على بنوك الأسئلة والأبحاث والمراجع المتاحة على المنصات العالمية وبنك المعرفة المصرى، منوهاً بأن استراتيجية الجامعة تتماشى مع استراتيجية الوزارة والدولة المصرية، والوزارة كلفت مجلس الجامعة بمراجعة جميع الاتفاقيات المقرر التوقيع معها للدراسة قريباً، مشيراً إلى أن هناك ٣ اتفاقيات دولية لجامعة الجلالة، مع جامعة هيروشيما، وجامعة أريزونا وجامعة هانى اس بفيينا.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب الجدد من دولتى السودان وجنوب السودان، للدراسة بفرع الخرطوم بمقره الحالى بالحرم الجامعى، للعام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بكليات الآداب والحقوق والعلوم والتجارة، اعتباراً من اليوم.