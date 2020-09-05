تنسيق 2020.. 6 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بمعامل جامعات القاهرة الكبرى

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعات القاهرة الكبرى "القاهرة، وعين شمس، وحلوان"، لليوم الخامس على التوالي لتنسيق المرحلة الثانية 2020، أكثر من 6000 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغبات المرحلة الثانية لاختيار الكليات منذ انطلاق أعمال التسجيل لرغبات المرحلة الثانية والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة استقبلت على مدار الـ5 أيام الماضية المرحلة الثانية للتنسيق، أكثر من 1200 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمعامل، مؤكدا أنه تم التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كاملة.

وفي جامعة عين شمس، استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس أكثر من 4000 طالب وطالبة، وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال مكاتب التنسيق بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية.

وفي جامعة القاهرة، شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكليات الهندسة والزراعة ومعهد الإحصاء، إقبالا متوسطا خلال أيام المرحلة من قبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل لرغبات المرحلة الثانية، حي استقبلت المعامل ما يزيد على 1000 طالب وطالبة منذ فتح أبواب المعامل لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنَّه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.