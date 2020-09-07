استجابة لـ"الوطن".. بدء إجراءات إقامة "كشك" لـ"بسمة"

فى استجابة سريعة لما نشرته «الوطن»، أمس، تحت عنوان: «بسمة» تعول أسرتها من «نصبة شاى»، التقت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التطوير والتنمية، السيدة «بسمة» فى مكتبها لبحث حالتها، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببحث حالتها والاستجابة لمطلبها بإقامة كشك لها. وقالت «الطباخ» لـ«الوطن» إن المحافظ أمر بوضع حالة «بسمة» ضمن الحالات الحرجة وصرف إعانة فورية لها وسلع غذائية، فضلاً عن البدء فوراً فى مخاطبة التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان لتوفير «كشك» لها فى مكان مناسب لكسب قوت يومها. وثمّنت المحافظة دور جريدة «الوطن» فى تبنِّى الحالات الإنسانية التى تحتاج لمساعدات.

وعبّرت «بسمة» عن سعادتها لاستجابة المحافظة قائلة: «وجهونى للتضامن الاجتماعى، وادونى مساعدة فورية ولحمة، أنا ماكنتش متخيلة الاستجابة السريعة دى، ولقيت معاون المحافظ بتقول لى مستنياكى بكرة تعالى، ورُحت قابلتنى مقابلة محترمة، وقالت لى عنينا ليكى، ماكنتش أحلم أدخل المحافظة ولا كنت فاكرة حد هيسمع ليا». وأضافت السيدة: «الدنيا اتغيرت للأحسن، والبركة فى جريدة الوطن، ساعدونى، وأنا كل لما بشوف الريس بيقابل الغلابة ويوفر احتياجاتهم بقول يا رب نفسى حد يوفرلى كشك، ولما خيّرونى بين معاش تكافل وكرامة وبين الكشك، قلت لهم عاوزة الكشك، لأنه مشروع دايم أحسن من الفلوس، وفعلاً قالولى هنوفرلك الكشك».