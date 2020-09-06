بعد تصدرها وسوم "تويتر".. أبرز أحداث كفر الشيخ في 24 ساعة

جاء اسم محافظة كفر الشيخ ضمن الوسوم "الهاشتاجات" الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، بدون وجود حدث أو سبب واضح، مما جعل عشرات المغردين يتساءلون عن سبب "التريند"، خاصةً وأن غالبية هذه الوسوم تكون مرتبطة بأحداث أو شخصيات، تدفعها إلى الصدارة.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها اسم "كفر الشيخ" ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولاً وبحثاً على موقع "تويتر"، حيث سبق وتصدرت "التريند" عدة مرات، قبل ما يقرب من شهر.

" الوطن" تستعرض في هذا السطور أهم الأحداث التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي قد تكون سبباً في تصدرها "التريند" بموقع "تويتير"، ومنها:

1- لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف على طريق "الحامول - بيلا"، التابع لمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الحامول المركزي.

2- عثر أهالي قرية "السحايت"، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، على جثة طفلة صغيرة، تبلغ من العمر 6 سنوات، "مشنوقة" بـ"شال"، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

3- قال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إنه جرى إزالة 762 حالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 182 مخالفة تعديات على أملاك الدولة بمساحة تقارب 46 ألف متر مربع، وأضاف المحافظ أنه جرى وضع خطة لإزالة التعديات بالمدن والقرى، بالتعاون مع مديرية الأمن.

4- تواصل مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإقليم، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

5- في استجابة سريعة لما نشرته «الوطن»، في صفحتها الأخيرة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان: ««بسمة» تعول أسرتها من «نصبة شاى»: «هاتوا لى كشك»، التقت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التطوير والتنمية، السيدة "بسمة"، في مكتبها بديوان عام المحافظة، لبحث حالتها، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

6- نعت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، أمس السبت، أحد طلابها، يُدعى "عادل صبري عبده عوض"، المقيد بالفرقة الرابعة "البكالوريوس"، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

7- شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، أمس السبت، إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، بعدما جرى تخفيضها من قبل محافظ الأقليم.

8- نفذ طلاب الفرقة النهائية في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، من قسمي "علوم الحاسب وهندسة البرمجيات"، مشروع تخرجهم بعنوان "العناية القلبية المتخصصة"، والذي يقوم بالكشف على المرضى واكتشاف أمراض القلب.