أشرف صبحي: مونديال اليد بحضور جماهيري كامل

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى وضع خطة لحضور الجماهير لبطولة العالم لكرة اليد، بنسبة 100%، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "لدينا احتمال آخر بتخفيض الحضور إلى 50% طبقًا للإجراءات الاحترازية، بواقع كرسي مباع وآخر شاغر، وهناك خطة أخرى بحضور 25% من سعة الصالات".

وتابع أنه جرى تنفيذ نظام الدخول، اعتمادًا على الخبرة التي اكتسبتها مصر من تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام الماضي، مثل نظام شراء التذاكر والبوابات الإلكترونية، ومن ثم يمكن التحكم في الجماهير عبر الإجراءات الاحترازية، مشددًا على تخطي نسبة 90% من تجهيزات الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وستكون جاهزة إنشائيًا بشكل كامل مع نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر.