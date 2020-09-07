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محمود مسلم

زوج طليقة رامي جمال الأولى يعود للوسط الغنائي بعملين غنائيين

كتب:

ياسمين محمود
01:50 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
احمد حليم

احمد حليم

يستعد المطرب أحمد حليم، وزوج الهندية بهار ايزك، وهي طليقة النجم رامي جمال، لطرح أغانٍ جديدة خلال الأسبوع المقبل وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية الأولى تحمل عنوان "الفرح إمتى" وهي من كلمات فوزي إبراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، أما اسم الأغنية الثانية هو "شاكب راكب" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ميكساج وماستر أمير محروس، والأغنيتين من انتاج شركة"غاليديا" للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال أحمد حليم، ألبوم غنائي بعنوان"محبتش اللي حبتني" و يضم 12 أغنية تعاون فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

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