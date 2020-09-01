رامي جمال يستفتي جمهوره: أنا محتار.. أغنية دراما ولا "زقططة"؟

استفتى الفنان رامي جمال، جمهوره في اختيار أغنيته المقبلة، معلنًا أنَّه انتهى من تسجيل 4 أغان جديدة مؤخرًا ما بين الرومانسية والدراما، مؤكّدًا أنَّه سيطرح أحدها خلال الفترة القليلة المُقبلة، بعد الأخذ بمشورة جمهوره.

ودوّن "جمال"، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر": "طيب أنا خلصت 4 أغاني ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط"، مؤكدًا: "والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان على حاجة بوضوح".

طيب انا خلصت اربع اغاني ومحتار وهاخد رأيكم انزل غنوه حب ولا غنوه دراما ولا غنوه موضوع عام ولا غنوه مبهجه وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط ???? والله هسمع كلامكم لو الرأي الجماعي كان علي حاجه بوضوح ???????? — Ramy Gamal (@RamyGamal) September 1, 2020

وتعاون رامي جمال في ألبومه الأخير "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنون فهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم 9 أغنيات.