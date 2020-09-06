جورج قرداحي يتحدث عن أزمات تواجه الشعب اللبناني: "المصائب لا تأتي فرادى"

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن لبنان تعرضت لوضع مأساوي جدًا بعد انفجار مرفأ بيروت الفترة الماضية، "كانت مفاجأة وصدمة كبيرة لكل اللبنانين والعرب، شيء غير متوقع وكارثة على الجميع"، موضحًا أن هناك أحياء سكنية بجوار المرفأ مزدهرة مليئة بالمقاهي والمطاعم ويأتي إليها المواطنين والسياح للسهر ولكن للأسف الشديد "كله ادمر .. كله بقى ركام".

وأضاف "قرداحي"، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن انفجار مرفأ بيروت شيء مؤسف ومحزن، ولا يُحب أن يتحدث عنه، حيث كان صدمة لكل الشعب، "المواطن اللبناني يتحمل ازاي، بقاله سنوات يتحمل والدنيا مِسكرة عليه وبتغلق عليه".

وتابع :" قبل الانفجار كنا نُعاني من أزمة أكبر ومأساة أكبر من الانفجار وأكبر من أزمة فيروس كورونا المستجد، فسبق ذلك أزمة اقتصادية طاحنة جعلت المواطنين ينزلون في متظاهرات بشكل عفوي يوم 17 أكتوبر"، وكان هناك حراك طالب من خلاله المواطنين بتغيير الحكومة والنظام والقضاء على الفساد، وهذه مطالب مشروعة.

وتابع أن "البنوك قفلت محدش يقدر واحد يسحب قرش من البنك، انحفض قيمة العملة اللبنانية كان الدولار يساوي 1500 ليرة وبعد الحركات دي تدهورت وأصبحت الدولار يساوي 9000 ليرة، كارثة بالنسبة للناس خاصة اللي بيقبضوا مرتبات بالليرة اللبنانية، اللي كان معاشة بالليرة مليون ونصف كان يساوي 1000 دولار أصبح يساوي 200 دولار، حدث بعد ذلك أزمة كورونا ثم كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية ثم انفجار المرفأ، فالمصائب لا تأتي فرادى".