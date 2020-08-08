جورج قرداحي: النظام يتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن ما يحدث في لبنان أمر مأساوي وليس جديد، إذ بدأ منذ 17 أكتوبر الماضي، ولكن هدأت النفوس قليلا بسبب كورونا، إلا أن الانفجار المدمر والمأساوي لمرفأ بيروت، أعاد الغضب والسخط من جديد.

وأضاف "قرداحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المواطنين خرجوا للشوارع ضد المنظومة التي تدير شؤون البلاد، ليس منذ سنة أو سنتين ولكن منذ 30 سنة، مؤكدا أنه يضع المسئولية على نظام بأكمله وليس على أشخاص، مشددا على أن هذا النظام، وضع على أسس خاطئة، ولم يحل المشاكل بل إنه ولدّها.

وأشار إلى أن صلاحيات المسئولين في لبنان، تتضارب مع بعضها البعض، إذ أن صلاحيات الرئيس تتضارب مع صلاحيات رئيس الوزراء، كما أن رئيسي الوزراء والنواب لهما صلاحيات كبيرة، كما أنه لا يوجد راع لحل مشاكل لبنان بعد الراعي السوري.