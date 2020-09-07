خطة لإنشاء مجمع مدرجات وتجهيز المعمل المركزى بجامعة قناة السويس

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تتخذ كافة استعدادها للعام الجامعي القادم 2020-2021 والذى سيطبق فيه ولأول مرة نظام التعليم الهجين الذي يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي الحضوري وبين أسلوب التعلم الإلكتروني الذي يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقي المقررات التعليمية وتطبيق التقنيات التفاعلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاستعدادات المختلفة لبدء العام الدراسي تشمل النواحي الأكاديمية والإدارية فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالاضافة إلى استعدادات المدن الجامعية. جاء ذلك أثناء جولة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التفقدية اليوم الأحد والتى شملت المدن الجامعية وكلية الطب البيطري رافقه خلالها هدى فرج أمين عام الجامعة والمهندسه هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية.

تأتي الجولة بهدف اختيار موقع للبدء في إنشاء مجمع المدرجات الخاصة بالجامعة وذلك لأن العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠_٢٠٢١ تلتزم جميع الجامعات بتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تستهدف حماية وسلامة الطلاب شاملة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي مما يستدعي توفير عدد كبير من المدرجات وذلك لاستيعاب اعداد الطلاب الكبيرة مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بتحديد ٥٠ طالب بالمدرج للكليات العملية و ١٠٠ طالب للكليات النظرية كما توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لكلية الطب البيطري حيث رافقته الدكتورة داليا منصور عميد الكلية وذلك للوقوف علي آخر ما تم فى تجهيز معامل الإختبارات الالكترونية وأشارت الدكتورة داليا منصور الى أن الكلية قامت بتجهيز ٤ قاعات للاختبارات الاليكترونية بسعة ٥٠٠ جهاز كل قاعة مجهزة بما يقرب من ١٥٠ جهازا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد المدن الجامعية ومتابعة اعمال الصيانة حيث يسير العمل علي قدم وساق لإستقبال الطلاب الجدد والقدامي مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ منتصف أكتوبر المقبل.