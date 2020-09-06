جورج قرداحي: ماكرون قد يكون لديه مصالح بلبنان لكنه سينتشلنا من الأزمة

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إنه بالرغم من أنه يرى أن 2020 عام المصائب والمآسي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وكذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت، إلا أنه كان بداية خير للشعب اللبناني وبداية تحركة لمحاولة إنهاء الأزمة اللبنانية سواء اقتصاديًا أو ماليًا أو سياسيًا.

وأضاف "قرداحي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن الكثير من الطبقة السياسية في لبنان فاسد للغاية، ليس كلهم بالطبع، ولكن غالبيتهم، فهناك من مص دماء الشعب اللبناني وظلوا جالسين على كراسيهم، ولكن الآن بدأ المواطنون يشعروا بأن هناك من يحس بهم.

وعن الدور الفرنسي في الأزمة اللبنانية وزيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تكررت للبنان، أكد أن دولة لبنان بحاجة إلى قوى عظمى تهتم بها، "كان فيه حصار على لبنان، هما يقصدوا يحاصروا حزب الله ولكن الشعب اللبناني كله هو اللي دفع الثمن"، مستشهدًا بقول حسن نصر الله "اوعوا تفتكروا إنكم بتضايقوني.. أنا فلوسي معروف مصادرها، وناسي بيقبضوا كاش"، مؤكدًا أن هذه المقولة حقيقية على الأرض.

وتابع: "فعلا الشعب اللبناني كان يدفع الثمن، لقاء ماكرون بالفنانة القديرة فيروز كانت هائل وترك أثرا على اللبنانين، هذا الأمر أظهر أن ماكرون رجل فعلا كفؤ وفاهم، فيه ناس بتقول إن ليه مصالح، آه فيه مصالح، بس في نفس الوقت فيه ناس ليهم مصالح وبيقتلوا فينا، ودول ناس ليهم مصالح وبينتشلونا".

وواصل: "خلينا ننظر لنصف الكأس المليان، فرنسا عملت مبادرة لحل الأزمة اللبنانية وتقريبًا ستنفذ، لأن فيه مباركة أمريكية على تلك المباردة، فيه ناس بتقول ماكرون عينه على ثروات لبنان وغاز المتوسط والنفط، أوك، بس يهمني اللي ينتشلنا من هذه الورطة".