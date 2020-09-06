وفاة ممرضة يشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بدمياط

أعلن مستشفى دمياط العام وفاة إحدى الممرضات، قبل قليل، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس "كورونا"، حيث كانت في أجازة مرضية قبل ثلاثة أشهر.

وقال مدير المستشفى، الدكتور إسماعيل الحفناوي، في تصريح لـ"الوطن"، إن الممرضة المتوفاة تُدعى "صابرين أ."، في العقد الخامس من عمرها، كانت من الكادر الطبي بالمستشفى، حيث كانت في إجازة مرضية منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف أنها كانت تعاني من العديد من الأمراض، من بينها القلب، وأجرت العديد من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية، وظروفها الصحية كانت سيئة، لذا حصلت على إجازة صحية، ثم تم تشخيص حالتها فيما بعد، اشتباه بفيروس "كورونا".

وأكد أنها كانت طوال تلك الفترة تتلقى العلاج في منزلها، قبل أن يتم نقلها للمستشفى بسبب سوء حالتها، إلا أنها توفيت خلال 24 ساعة، ولم يتم التأكد من إصابتها بـ"كورونا" من عدمه، حيث لم تظهر نتائج الفحوص بعد.

ونعت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في دمياط، عبر صفحتها على موقع "فسبوك"، الممرضة "صابرين اللاوندي"، ووصفتها بـ"شهيدة الواجب".