يبدأ 15 سبتمبر الجاري.. خطوات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة

تيسيرًا على المواطنين وتأمينًا لحقهم في الحصول على سكن لائق، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 3098 قطعة إسكان اجتماعي للبيع بنظام القرعة العلنية، والتي يجريها بنك الإسكان والتعمير.

وتستعرض "الوطن" في نقاط سريعة تفاصيل هذه الأراضي وشروط وخطوات حجز قطعة من أراضي الإسكان...

مساحات الأراضي المعروضة وموعد التقديم

تتراوح مساحات الأراضي المعروضة بين 209 و287 م2، في 11 مدينة جديدة هما "العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، السادات، أسيوط الجديدة".

ويفتح باب الحصول على كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري، وحتى 15 أكتوبر القادم.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من أجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي اعتبار من 13 سبتمبر، ويبدأ الحجز في فروع بنك التعمير في الــ 11 مدينة الجديدة، وذلك من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.

شروط الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي

ويجب أن يتوفر عدد من الشروط في الأشخاص المتقدمين ومنها...

أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).

ألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها

ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط.

يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

خطوات الحصول على قطعة أرض إسكان اجتماعي

يتم أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة بنظام "قرعة يدوية علنية"، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان