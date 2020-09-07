أديب محذرا: إثارة أزمات بين الأهلي والزمالك من حروب الجيل الرابع

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حروب الجيل الرابع تهدف إلى هدم الدول دون الهجوم عليها برصاصة واحدة، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين لجان إلكترونية لفبركة الشائعات، وهو ما كان يتعامل معه بعض المواطنين باستهتار في بداية الأمر، وأن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ممارسات الجيل الرابع من الحروب ضد مصر.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الآن أصبحت الحروب تتخذ أشكالا متعددة مثل حروب الوكالة وحروب الشائعة، لكي يكون المواطن في حالة غضب دائم، وعندما تتدهور الأوضاع وتُهدم الدولة لا يستطيع المواطن أن يتعامل مع الوضع".

وتابع، أن دولًا بالكامل لم تُطلق عليها رصاصة، لكن جرى استهدافها بالشائعات واللجان الإلكترونية، مردفًا: "البعض يتعجب من قلقي في بعض الأحيان، من إثارة نعرات بين الأهلي والزمالك، أعرف أن هذا الأمر طبيعي، لكن في بعض الأحيان تزيد الأمور عن حدها، هم يريدون استغلال كل شيء لمحاربة مصر، وعندما ندشن هاشتاجات خاصة بهذا الصراع، نجد في التعليقات بيانات لداعش، هذه الأساليب تنتمي إلى الجيل الرابع للحروب".