"منحة وكورسات وراتب شهري".. جامعة الإسكندرية تكرم الطالبة سماح

قال الدكتور عصام كردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه يسعده انضمام الطالبة سماح هاني الأولى على الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بالبحيرة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر لها منحة دراسية كاملة، سواء اختارت البرنامج باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

وأضاف كردي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "سنستضيفها في المدينة الجامعية بإقامة كاملة والأكل، وسنوفر لها مبلغًا شهريًا يوفر لها متطلبات الحياة اليومية، دون الحاجة إلى أن تعمل خلال فترة دراستها".

وتابع: "خلال دراستها سنمنحها بعض الدورات في المركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال في الجامعة لكي نؤهلها إلى سوق العمل بعد التخرج".

بدورها أعربت الطالبة سماح، عن سعادتها، ووجهت الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية: "ماما فرحانة وأنا بشكر رئيس الجامعة على اللي بيعمله، وفرحانة إني قدرت أكمل نصف المشوار، وربنا يقدرنا ونكمله للآخر ونوصل لحاجة كويسة، والنظرة لي تغيرت في البلد، في ناس فرحانة لي".

ووجهت الدكتورة أمل مبدي، رئيس قطاع تطوير الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية على المنحة التي أعطاها لسماح: "عرفنا إن بيتها محتاج إعادة تأهيل وتدخلات وإحنا يشرفنا إننا نبعت مهندسين في الإدارة الهندسية للمؤسسة ونشوف ازاي نقدر نعمل البيت بما يليق بالسفيرة أو الوزيرة القادمة".