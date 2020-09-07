محافظ البحر الأحمر: السيول لم تُسفر عن أي إصابات

كشف عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل تعرض بعض المناطق للسيول أول أمس السبت، فذكر أن هيئة الطرق والكباري توجهت إلى الطرق المتضررة، وجار إعادة تشغيل طريق سوهاج خلال 3 أيام، مشيرا إلى أن طريق القصير لم يتضرر وتم إعادة فتح الطريق.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إخلاء طريق "الشيخ فضل – قنا" من السيارات وتم إغلاق محطة بنزين متواجدة عليه، وسيتم مراجعته بالكامل حتى الكيلو 109.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن جميع الطرق تعمل باستثناء طريق الشيخ فضل – قنا، مؤكدًا عدم حدوث أي إصابات بسبب السيول، "السيول كانت فوق المتوسط وليست شديدة، والمحافظة تجري تجارب محاكاة على أسلوب مواجهة السيول طوال السنة".