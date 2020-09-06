محافظ البحر الأحمر: نتعرض لسيول شديدة في شهر أكتوبر من كل عام

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن السيول ضربت المحافظة في وقت مبكر هذا العام، قياسًا بالأعوام السابقة التي تتعرض فيها المحافظة للسيول في شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن المحافظة تجري التجارب حول هذا الأمر بصفة مستمرة على المدن السبع كافة، للتعامل معها.

وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "تفقدت مدينة سفاجا، وجاهزية سيارات الكاسحات والإسعاف، وما حدث بطريق سفاجا بالأمس، أنه تعرض لعاصفة ترابية فأغلقنا الطرق مباشرة بالتنسيق مع المرور لتفادي الحوادث".

وتابع أن طريق سفاجا- سوهاج شهد تدفقات عالية من المياه "سيل فوق المتوسط"، وهو ما أثر على نحو كيلو متر واحد في اتجاه سوهاج، إذ جرى تدميره بالكامل، ما أدى إلى إغلاق الطريق: "شغلنا اتجاهيه لكن بسيطرة كاملة لتجنب الحوادث، لأنه ينقل البضائع من سوهاج إلى سفاجا".

وأردف: "نتابع مع هيئة الأرصاد الجوية، لكن الحالة الجوية دائمًا ما تتغير، ونحن نستعد بشكل كامل، والسيول تشتد في شهر أكتوبر، وننسق مع المنطقة الجنوبية إذا زاد الأمر عن حده، أو إذا جرى احتجاز المواطنين والطرق".

وواصل: "الطريق الوحيد المغلق هو طريق الشيخ فضل- رأس غارب، ونعمل على أقصى توقع ممكن ونجهز إمكانياتنا وفق هذا التوقع".