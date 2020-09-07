مدير بطولة العالم لليد 2021: حفل القرعة نظم بفريق مصري خالص

أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم بكرة اليد 2021، أن هناك دعما مستمرا من الدولة المصرية للجنة المنظمة للبطولة كي تقام بشكل مشرف وتاريخي، "بدأنا عقد عدة اجتماعات، فضلا عن تفقد الفنادق المخصصة للبطولة"، وسيتم تفقد عدة صالات غدا من بينها صالة العاصمة الإدارية.

وأضاف "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك لجنتين منظمتين إحداهما تابعة للاتحاد الدولي لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكد مدير بطولة كأس العالم بكرة اليد 2021، أن مصر للطيران ستكون الناقل الرسمي لجميع وفود البطولة، كما أن شركة تذكرتي شريكًا أساسيًا للجنة المنظمة للبطولة، كما أن حفل القرعة نظم بفريق مصري خالص.

وعن عدم دعوة رئيس الزمالك لحفل القرعة قال: "نادي الزمالك كبير لكننا لم ندعو أي رئيس ناد، نظرا للظروف الاستثنائية لكورونا، والشخصيات التي حضرت تلقت دعوة من الاتحاد الدولي".