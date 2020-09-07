أمين الأعلى للجامعات الخاصة: البعض يظن أن لدي صندوقا مليئ بالمنح

علق الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على طلبات عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالحصول على منح مجانية في الجامعات الخاصة، قائلا إنّه يتعرض لضغوط كثيرة ويطلب منه عدد كبير الحصول على منح، ظنًا منهم أنّ لديه صندوق مليئ بالمنح الخاصة على حد تعبيره.

وأكد عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عدم اعتماد القواعد الخاصة بالمنح حتى الآن في الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أنّ الأساس في المنح أن يكون الطالب متفوقا، كما أنّ بعض الجامعات الخاصة سنت سنة بألا تعطي منحة لطالب مجموعه أقل من مجموع طالب آخر دفع مصاريف الكلية.

وكشف عبدالسلام عن شروط المنح الخاصة، وبينها أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية وغير متخرج في مدرسة خاصة، وألا يكون سبق وتقدم لأي جامعة خاصة للالتحاق بها بمصروفات، لأن تقدمه يعني أنّ لديه مقدرة مالية هو وأسرته للالتحاق بها.

ولفت عبدالسلام، إلى أنّ الطالب إذا قل تقديره عن رقم حسابي معين يحرم من المنحة ويطلب منه سداد المصروفات أو ترك الكلية، ويجب أن يحصل على تقدير معين كل عام.