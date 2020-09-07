أمين الأعلى للجامعات الخاصة: لا منح في صيدلة وطب الأسنان

قال الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ كليات طب الأسنان والصيدلة بالجامعات الخاصة والأهلية، لا توجد بها منح مجانية للطلاب.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنّ ذلك بسبب قرار المجلس تقليل الأعداد في كلية طب الأسنان بنسبة 20%، وتقليل طلاب الصيدلية بنسبة 25%، لعدم احتياج سوق العمل لهذه الوظائف في هذه المرحلة، موضحا أنّ الأمر قد يختلف فيما بعد وتزيد أعداد الطلاب.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّه منذ العام الماضي تقرر عدم إعطاء أي منح للطلاب في هذه الكليات: "قولنا مينفعش أبقى بطلت أخد اللي بفلوس وأدي منح، ولكن استبقينا منح بقدر قليل، يعني منحة أو اتنين في الكليات دي لأبناء ومنسوبي الشهداء".