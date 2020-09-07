ولي أمر المعتدي على المصري في الكويت يعتذر للمجني عليه

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس، أن مصالحة حدثت بين المواطن المصري والمعتدين عليه، في الواقعة التي جرى تداول مقطع فيديو لها على نطاق واسع، مؤكدة أن ولي أمر الشباب حضر إلى المكان، واعتذر للمصري المعتدى عليه، وجرت المصالحة بينهم.

وأعلنت الداخلية الكويتية إغلاق الملف بالتصالح، ووأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية في بيان، أن "الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويظهر الفيديو اعتداء عدد من الشباب على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال.

و كدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على شاب مصري في الكويت بأحد المحلات التجارية "مجتزأ".

وذكرت الوزارة في بيان أن الفيديو المنتشر "لا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي"، وأوضحت أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل ألعاب أطفال انتهى "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق لدى السلطات.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

وأضافت أن الاعتداء وقع في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي جنوب العاصمة الكويت، ولفتت إلى أن الفرق المختصة انتقلت إلى الموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأوضحت أنه "بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد بأنه لا يرغب في تقديم شكوى لدى المخفر بما حدث له".

وقالت الداخلية الكويتية إن ولي أمر الشباب حضر إلى المكان، وقدم الاعتذار من المقيم المصري، وتمت المصالحة بينهم.