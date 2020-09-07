رئيس التحرير

محمود مسلم

استقرار الذهب لليوم الرابع وعيار 18 بـ738 جنيها

كتب:

جهاد الطويل
08:57 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
ذهب

ذهب

استقرت أسعار الذهب دون زيادة في أسواق المال والبورصات العالمية  لليوم الرابع على التوالي، ليباع عيار 24 بـ984 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا أمس.

وسجل عيار 21 قيمة 861 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.890 جنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميا، مرجعا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات بأعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

الذهب يبلغ أعلى سعر له في التاريخ

أسعار الذهب تحقق أعلى سعر عالمي ومحلي.. وعيار 24 بـ994 جنيها

3 معادن أغلى من الذهب.. أحدهم سعر الجرام منه 530 مليون جنيه

الذهب يواصل صعوده ويقترب من أعلى سعر في تاريخه عالميًا