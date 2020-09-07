استقرار الذهب لليوم الرابع وعيار 18 بـ738 جنيها

استقرت أسعار الذهب دون زيادة في أسواق المال والبورصات العالمية لليوم الرابع على التوالي، ليباع عيار 24 بـ984 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا أمس.

وسجل عيار 21 قيمة 861 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.890 جنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميا، مرجعا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات بأعيرة الذهب في الفترة المقبلة.