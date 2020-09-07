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مصرع مسن تحت عجلات قطار ركاب في إيتاي البارود بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
09:44 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقي مُسن مصرعه، صباح اليوم، تحت عجلات قطار ركاب، أثناء عبوره مزلقان محطة قطار إيتاي البارود، بالبحيرة، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

كان مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، تلقى إخطارا من السكة الحديد، بمصرع "عرفة م.ب" 69 سنة، مقيم قرية نديبة، مركز ومدينة دمنهور، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره بمزلقان محطة إيتاى البارود.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة.

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