تعقيم 585 لجنة انتخابية في كفر الشيخ استعدادا لإعادة "الشيوخ"

أعلنت محافظة كفر الشيخ، جاهزية 585 لجنة انتخابية، استعدادا لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غداً الثلاثاء، حيث جرى تعقيمها وتطهيرها بشكل كامل، كما جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضلاً عن تشكيل غرف فرعية بمجالس المدن؛ لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت المحافظة توفير كشافات شحن ومولدات كهربائية بكل مقر انتخابي، على أن يجرى التنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية فضلاً عن توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشئون الصحية، مع وضع التسهيلات الأزمة لانتقالات القضاة الى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف موظف من العاملين بالوحدات المحلية ليقوم بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.

وقال المستشار سعد السعدني رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشارا وقاضيا سيشرفون على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بعدد من القضاة في اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطي.