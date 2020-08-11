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صور.. كلاب بوليسية تمشط لجان انتخابات "الشيوخ" بكفر الشيخ  

كتب:

سمر عبد الرحمن
04:10 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صور| كلاب بوليسية لتمشيط لجان انتخابات كفر الشيخ  

صور| كلاب بوليسية لتمشيط لجان انتخابات كفر الشيخ  

استعانت فرق المفرقعات وقوات الشرطة بكلاب بوليسية لتمشيط لجان كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة التأمين الشاملة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، إن مدير الأمن اللواء خالد العزب، شدد على تنفيذ خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وتفعيل القانون والسيطرة على الشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان، مشيرًا إلى توفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين الانتخابات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه سيجرى الدفع بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع، لتعزيز الخدمات الأمنية في نطاق المقار الانتخابية، فضلًا عن تكثيف الدوريات الأمنية، وتكثيف القوات بالأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط الخارجين على القانون، إضافة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة.

وانطلق التصويت على انتخابات مجلس، اليوم، في تمام التاسعة صباحًا، حيث يخوض 20 مرشحًا ماراثون الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد فردية.

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