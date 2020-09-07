حملات توعوية لقومي المرأة للوقاية من كورونا في قرى غرب وجنوب بورسعيد

نظم المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار مقررة الفرع، اليوم، حملات توعوية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بقرى غرب وجنوب بورسعيد.

وأكدت نجلاء إدوار أن المرأة الريفية أصبحت تستوعب كثيرا من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية المواطنين فهي تعى تماما كيف تحافظ على نفسها وأولادها من عدوى فيروس كورونا، وتلتزم بطرق الوقاية.

وأوضحت مقرر المجلس أن الحملات تشمل طرق الوقاية وكيفية ارتداء الكمامة، والتباعد، وغسل اليدين بالماء و الصابون، وأشادت إدوار بما تقوم به المرأة الريفية من وعى فى الحفاظ على اطفالها من عدوى فيروس كورونا باتباع جميع سبل الوقاية.