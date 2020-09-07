عبلة الكحلاوي بعد 3 شائعات وفاة: أولادي مفزوعين.. فيه ناس بتحطمني

شائعات عديدة بالوفاة تلاحق الشخصيات العامة، آخرها شائعة وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، رئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، ولم تكن الشائعة الاولى، حيث خرجت نفس الشائعة 3 مرات في أوقات مختلفة.

ونفت الكحلاوي شائعة وفاتها للمرة الثالثة قائلة: الحمد الله أنا بخير وربنا يجازي كل الناس التي تروج لشائعة وفاتي. لكن الشائعة رغم نفيها، لم تمر بسلام، حيث تسببت في أذى نفسي كبير لعائلة عبلة الكحلاوي.

الكحلاوي أوضحت لـ"الوطن" أن عائلتها تأثرت بشدة، بعد تردد الشائعة: ولادي اتأذوا نفسيا، الناس دي عايزة تحطمني، ربنا يهدي الجميع، أنا عايزة أعيش بهدوء وأموت بهدوء وربنا يسامحهم، مش عارفه ليه بيعملوا كده دي 3 مرة يروجوا لوفاتي، وحسبي الله ونعم الوكيل.

الكحلاوي لمروجي الشائعات: اتقوا الله أولادي استقبلوا الخبر بفزع شديد

وتابعت الكحلاوي: اتقوا الله، حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين إيد ربنا في لحظات، أولادي وأحفادي في الخارج استقبلوا شائعة وفاتي بفزع شديد.

وتصدرت الدكتورة عبلة الكحلاوي مؤخراً الاسم الأكثر تداولاً بعد انتشار أنباء عن وفاتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ولدت عبلة الكحلاوي في 15 ديسمبر عام 1948 في حي الزمالك في القاهرة، لأسرة فنية تحب العمل الخيري، حيث كان والدها الفنان محمد الكحلاوي.