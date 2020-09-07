مطران أسوان يدعو الأقباط للمشاركة في إعادة الشيوخ دعما للاستقرار

دعا الأنبا هدرا، مطران أسوان وتوابعها ورئيس دير الأنبا باخوميوس بجبل أدفو للأقباط الأرثوذكس، الأقباط للمشاركة الفعالة في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ، المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء ولمدة يومين.

وقال الأنبا هدرا، في بيان له: "أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، من منطلق الدور الوطني للكنيسة على مر العصور والأزمان في دعم السلام المجتمعي والأمن والاستقرار لبلادنا المحبوبة مصر، نرجو من الجميع المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة، وذلك من منطلق مسؤوليتنا الوطنية تجاه وطننا الغالي مصر".

واختتم المطران، بيانه بالقول: "نسأل الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر في نمو وازدهار وآمن ورخاء".